Edmundo Bal, el candidato de Ciudadanos en Madrid rockero y motero

Edmundo Bal ha sido elegido en las primarias de la formación naranja como candidato a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, con el voto del 89,43% de los afiliados del partido. Bal liderará a Ciudadanos en Madrid después de que el ex vicepresidente regional, Ignacio Aguado, renunciase la semana pasada a ser candidato.

Nacido en Huelva el 2 de julio de 1967, Bal ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que "no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes". "Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena", afirmaba el candidato de Ciudadanos.

Llega a Ciudadanos en 2019 avalado por su papel en el juicio del procés

Licenciado en Derecho, Edmundo Bal cuenta con una larga carrera como abogado del Estado. Casado y con dos hijos, en 2019 llega a la política tras ser fichado por Ciudadanos. Un partido liderado entonces por Albert Rivera y muy diferente al actual.

Bal llegaba a Ciudadanos avalado por su papel en el juicio del procés, de donde fue relevado en 2018 por mantener una línea dura contra los políticos independentistas y defender la rebelión en lugar de la sedición como finalmente hizo la Abogacía del Estado. Esta circunstancia hizo que en la campaña electoral de 2019 se presentase como 'el cesado'.

Antes del juicio del procés, Bal tuvo un papel relevante en causas muy sonadas como la de los Pujol y la trama Gürtel o, en 2017, contra futbolistas tan famosos como Messi, Cristiano Ronaldo o Falcao, entre otros.

De Albert Rivera a Inés Arrimadas

Las elecciones de 2019 marcaron un antes y un después en Ciudadanos. En aquellos comicios, la formación naranja no logró el 'sorpasso' al Partido Popular y se negó a pactar con el PSOE. La decisión del entonces líder del partido de no pactar con los socialistas provocó la debacle de Ciudadanos en la repetición electoral y Rivera acabó abandonando el partido.

Tras el adiós de Rivera, Arrimadas pasó a liderar la formación naranja y durante su baja maternal Edmundo Bal la sustituyó como portavoz en el Congreso, con un marcado tono moderado en sintonía con el giro hacia el centro que ha dado el partido en los últimos meses.

Amante del rock y de las motos

En su faceta personal, Edmundo Bal es un declarado amante de las motos y el rock. El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid tiene una Harley-Davidson, toca la batería en un grupo y es fan de grupos como Led Zeppelin o AC/DC.

Su tiempo libre también lo dedica a una de sus pasiones: 'el running'. Bal es corredor de atletismo y un habitual de las maratones​, aunque se ha visto forzado a bajar el ritmo tras dos operaciones de menisco.