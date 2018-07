Los doctores Viñals, satisfechos por su absolución en el 'Madrid Arena' porque "limpia sus nombres"

El letrado de los Viñals, José Crespo, ha explicado tras conocer el fallo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial que sus defendidos están "enormemente satisfechos" con un fallo que "de alguna manera viene a limpiar sus nombres" y que "hace Justicia".

A falta de una valoración más amplia cuando pueda leer completamente la resolución de la Audiencia, el letrado ha incidido en que los doctores Viñals hicieron todo lo posible por salvar la vida de las víctimas.

"Por supuesto, y por eso les han absuelto", ha sostenido, antes de reconocer que "las familias nunca van a estar satisfechas, nunca" por lo que han perdido.

Por su parte, el abogado del exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, Salvador Díaz, también ha expresado su satisfacción por la sentencia y el "trabajo magnifico" de la Sala.

"Se ha visto que nosotros no tenemos que ver en la historia", ha aseverado Díaz, que ha sostenido que Monteagudo "no creó jamás ni permitió en ningún caso el botellón, y no dio ninguna orden para que esa situación se produjera".

El abogado ha lamentado la tragedia en la que murieron cinco jóvenes y ha subrayado que hay que recordar a las víctimas, además de pedir "prudencia".

En su opinión, "es una situación que nunca se tuvo que haber producido pero se ha hecho justicia y esperamos haber colaborado con la justicia", ha concluido.