La Confederación Empresarial de Madrid defiende pagar "indefinidamente" a los parados de larga duración

El presidente de la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), Juan Pablo Lázaro, ha defendido que los parados de larga duración cobren "indefinidamente" la prestación por desempleo en los casos en los que no puedan encontrar trabajo.

En su comparecencia en la comisión no permanente sobre economía y empleo del Ayuntamiento de Madrid, el presidente de la patronal madrileña ha precisado que se debería pagar sin límite de tiempo "a quien no pueda encontrar empleo, no a quien no quiera encontrar empleo, que es muy distinto".

"Si hay personas que no pueden encontrar empleo porque el propio sistema les ha sacado, a esa gente hay que ayudarle para hacer lo posible para que se reincorporen", ha sostenido.

En su intervención, ha abogado por establecer nuevos modelos para generar empleo y ha sostenido que estamos ante un momento de cambio económico "no coyuntural, sino estructural", por lo que ve factible la creación de 400.000 puestos de trabajo durante los cuatro años de legislatura en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha dicho que la situación económica tanto en la ciudad de Madrid como en la Comunidad "ha mejorado", pero cree que aún debemos afrontar tres "problemas fundamentales": el déficit, la deuda y el desempleo.