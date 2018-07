Aprobado el proyecto de ley para eliminar los aforamientos y reducir diputados en Madrid

Así lo ha explicado la presidenta, Cristina Cifuentes, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado este proyecto de ley, que ahora será remitido a la Asamblea -donde para salir adelante necesita ser aprobado por mayoría cualificada, es decir, por al menos dos tercios de la cámara regional-, y posteriormente deberá ser aprobado por las Cortes Generales.

Un proyecto de ley que suprime el aforamiento, tanto para los diputados regionales como para los miembros del Gobierno de la Comunidad -también la propia presidenta-, de manera que tendrán que hacer frente a las posibles responsabilidades penales que se les imputen en tribunales ordinarios, como el resto de ciudadanos.

Otro de los cambios que incluye la norma es la limitación de mandatos para los miembros del Ejecutivo regional, de tal forma que no podrá ser elegido presidente, vicepresidente o consejero de la Comunidad quien ya hubiera desempeñado este cargo durante, al menos, ocho años, sean o no consecutivos.

Se contempla también la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid, que se fija en una horquilla de entre 80 y 100, frente al modelo actual de 129 diputados, un número determinado en función de la población que no mermará la representatividad de los diputados y, al mismo tiempo, contribuirá a reducir el gasto en al menos 101.587 euros mensuales, según ha explicado la presidenta.

Junto a estas medidas, el proyecto de ley plantea también la posibilidad de establecer más de una circunscripción electoral en el ámbito de la Comunidad de Madrid, "lo que permitirá que los diputados tengan un mayor conocimiento de las peculiaridades propias de su circunscripción y los ciudadanos perciban a sus representantes de manera más próxima".

La Asamblea será la que tenga que fijar el número exacto de diputados y de circunscripciones -si finalmente se decide abandonar el modelo uniprovincial-, además de determinar el ámbito territorial de cada circunscripción y la distribución de diputados entre las mismas.

Cifuentes ha insistido en que objetivo final de estas medidas es "fomentar el buen gobierno y eliminar privilegios de los que hoy disfrutan los políticos, y que hacen que a los efectos legales haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Con este proyecto, ha seguido explicando, se cumplen seis compromisos del acuerdo de investidura con Ciudadanos y del programa electoral del PP que buscan "más igualdad y más calidad democrática".

Por eso ha confiado en sumar el apoyo de todos los grupos de la Asamblea, que ahora deberán "retratarse" y demostrar si quieren de verdad limitar los mandatos o eliminar los aforamientos.

Y para evitar "escollos insalvables", el proyecto de ley del Gobierno ha querido dejar "abiertas" las cuestiones que pueden resultar más problemáticas a la hora de negociar, como el número de diputados -por eso se ha dado una horquilla de 20- o las circunscripciones, algo a lo que Cifuentes no renuncia "en absoluto" pero que no quiere que se utilice como "pretexto" para no aprobar "lo fundamental", como la eliminación de aforamientos.

"Queremos que el Estatuto de Autonomía no sea limitativo, que abra esa posibilidad, y luego se regule por ley en la Asamblea", ha asegurado.