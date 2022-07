Estas son algunas de las noticias del día: Entra en vigor el programa de descuento en los billetes del transporte marítimo para los no residentes, Delegación del Gobierno no descarta aplicar la intercambiabilidad de billetes "si fuera necesario", el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta asegura que "se ha hecho justicia" tras quedar anulada su condena por prevaricación, el herido en el tiroteo de los Rosales permanece grave en la UCI...