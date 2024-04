Xavi rectifica i es queda a la banqueta del Barça

Xavi Hernándezcontinuarà, com a mínim, un any més, com a entrenador del primer equip del FC Barcelona. Després d'una reunió intensa al domicili de Joan Laporta, en què també hi eren, a més de Xavi Hernández, el director de l'àrea de futbol, Deco, el vicepresident esportiu, Rafa Yuste i l'assessor del president, Alejandro Echevarría, es va acordar que el de Terrassa complirà l'any que li queda de contracte, fins al juny del 2025.

En una roda de premsa conjunta, Laporta i Xavi ho han anunciat, afirmant que el projecte necessita estabilitat. Xavi assegura tenir la confiança plena de Laporta i Deco, així com dels jugadors. D'altra banda, ha volgut deixar clar que les circumstàncies han canviat en aquests tres mesos i que per això ha rectificat en la seva decisió inicial d'abandonar el club.