La vacunació s'endarrereix fins dimecres

La vacunació a Catalunya s’endarrereix fins demà després que el lot de més de 350.000 dosis que havien d’arribar dilluns a Espanya ho hagin fet finalment a primera hora del matí de dimarts.

Logísticament no és possible fer arribar les vacunes a les residències i per tant, segons informa el Departament de Salut, avui no es vacunarà. El pla de vacunació, doncs, s'endarrereix un dia. Només en alguns punts del territori, on encara tenen algunes de les vacunes de diumenge, es procedirà a vacunar alguns usuaris de residències de persones grans.

Les vacunes han arribat a quatre punts d'Espanya

A les 8 del matí les dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech han arribat als aeroports de Madrid, Barcelona, Vitòria, València i Sevilla, des d'on es distribuiran al diferents centres de vacunació de tot el país. En els casos de les Illes Canàries, Illes Balears i Ceuta i Melilla, serà l'exèrcit qui s'encarregui de portar-hi les vacunes.