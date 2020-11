Trapero, de l'absolució a la restitució com a cap dels Mossos d'Esquadra

Tres setmanes després de ser absolt pels fets de l’1 d’Octubre, Josep Lluís Trapero torna a ser el cap dels Mossos d’Esquadra.

Així ho va anunciar ahir a la tarda mitjançant un comunicat el Departament d’Interior dirigit per Miquel Sàmper. Segons el departament, el conseller va proposar al Major Trapero tornar a dirigir la policia catalana tan bon punt l’Audiència Nacional el va absoldre fa tres setmanes.

Trapero, però, va demanar un temps per valorar la seva situació. Avui, el Major ha acceptat el càrrec i torna a ser ja el cap dels Mossos d’Esquadra. Una decisió que no ha agradat al Partit Popular Català que assegura que, malgrat ser legal, és perjudicial per al prestigi del cos.

Aques matí el nou cap dels mossos ja participarà en una reunió de treball amb el conseller de l'Interior i els alts càrrecs del departament i també els alts comandaments del cos policial.

Reaccions

El PP català ja ha avisat que la decisió, tot i ser legal, perjudicarà la imatge dels mossos d'esquadra. Els comuns, en canvi, ho han celebrat. La seva líder, Jèssica Albiach, creu que arriba "tard"però que "s'ha fet justícia". El sindicat FEPOL ha mostrat respecte per la decisió i la troba lògica després de l'absolució de Trapero.