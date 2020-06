Tot Catalunya estarà dilluns a la fase 3 tret de Barcelona i Lleida

El ministeri de Sanitat ha validat la proposta de Salut i les àrees de la Catalunya central i Girona entraran dilluns a la fase 3, on ja es troben Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Pirineu Aran. Totes elles formaran una unitat territorial per a la mobilitat i, per tant, els seus ciutadans es podran desplaçar a tots els municipis dins d’aquesta àrea.

Tota la demarcació de Tarragona i les àrees sanitàries de Girona, Catalunya Central i Pirineu Aran estaran dilluns en la fase 3. Què passa amb Barcelona i Lleida? Es quedaran a la fase 2 però per poc temps. Això almenys és el que demanarà Salut al govern espanyol. Fonts del departament argumenten que necessiten uns dies més per veure com evoluciona l'epidèmia però que la idea és demanar-ho per abans del proper cap de setmana en lloc de fer-ho el dilluns 22 de juny. En tot cas, a partir d'aquell dia haurà finalitzat l'estat d'alarma i tot el territori espanyol entrarà a la "nova normalitat". Per tant, Barcelona i Lleida podrien assolir aquest estadi sense passar per la fase 3.

Què es pot fer a la fase 3?

Restauració i comerços

El món de la cultura

Les reunions familiars i socials passen de 15 a un màxim de 20 persones. S’eliminen les franges horàries i es permeten les visites a les residències de gent gran., sempre i quan es mantingui la distancia de seguretat entre clients o grups de clients de dos metres. L’aforament a l’interior dels locals és de la meitat. Les terrasses a l’aire lliure poden obrir al 75% de la seva capacitat. Pel que fa als comerços, poden obrir sense límit de superfície però l’aforament no pot superar el 50%. A les zones comunes dels centres comercials, l’aforament màxim és del 40%. També és a la fase 3 quan hotels i allotjaments turístics ja poden obrir les seves zones comunes, també amb la meitat de la seva ocupació. Les activitats grupals dins dels hotels no poden superar el màxim de 20 persones.No està permet ballar i molts locals han optat per instal•lar taules i cadires en aquesta zona.Teatres, cinemes i auditoris poden obrir amb la meitat del seu aforament, sempre i quan disposin de butaques preassignades.Els museus i biblioteques també podrir a la meitat de la seva capacitat. Poden reobrir els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50 %, que s’ha de limitar a un terç en el cas d’atraccions i espais tancats.