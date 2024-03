Tretze afectats per l'accident del Tomahawk denuncien PortAventura

Tretze dels afectats per l'accident de l'atracció Tomahawk de PortAventura World han presentat una denúncia conjunta al jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona. Es tracta del 75% de les víctimes, entre les quals hi ha un dels ferits crítics, que encara continua hospitalitzat a l'hospital de Bellvitge.

El sinistre es va saldar amb catorze ferits. Ara, la majoria dels afectats han interposat la denúncia per lesions i estan a l'espera de l'atestat dels Mossos d'Esquadra per decidir si l'amplien per altres delictes. El seu advocat, Sergi Ramos, ha dit que demanaran les indemnitzacions "màximes" que permeti la llei, tot i que encara no les tenen quantificades perquè dependrà de les seqüeles produïdes per les lesions.

El lletrat també ha celebrat la "bona predisposició" de PortAventura, el qual, sosté, s'ha posat a disposició de les víctimes: "no mostren oposició a res, malgrat que no ens han facilitat cap protocol a l'espera de l'atestat policial". El procediment s'ha obert per la via penal, però podria acabar per la civil, ha indicat l'advocat.