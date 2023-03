Salven dos nadons que vivien en situació d'insalubritat amb la seva mare

La Policia Local del Vendrell va rescatar aquest passat divendres dos nadons que vivien en situació d'insalubritat. Són dos infants d'11 i 22 mesos que vivien amb la seva mare en un pis ocupat del barri del Tancat.

Els agents feia setmanes que investigaven la dona, a qui tenien identificada per haver comès robatoris utilitzant el doble fons del cotxet de les criatures. La policia va anar al domicili i va comprovar que els nadons estaven desatesos, motiu pel qual els va salvaguardar i va detenir la dona per un presumpte delicte de maltractament. Els infants han passat a estar tutelats provisionalment per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

A banda d'aquesta situació de desemparament "més evident", els metges van tenir sospites que els nens poguessin estar essent maltractats, un extrem que ara s'està investigant. Una situació com aquesta, però, activa automàticament els protocols de protecció de la infància, en virtut dels quals es retira provisionalment la tutela dels nens a la mare.