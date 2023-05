Jutgen tres persones acusades d'agredir sexualment una menor

L'Audiència de Tarragona jutja tres persones acusades d'agredir sexualment una menor al Vendrell entre el 2018 i 2019. Els processats són el pare de la presumpta víctima, la seva parella i un altre home que acudia al domicili familiar.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la menor va anar a viure amb el seu pare i la parella d'aquest a principis del mes de febrer de 2018, quan la noia tenia quinze anys. Segons l'escrit acusatori, l'home va explicar a la menor que patia una "malaltia anomenada nimfomania" i que si el "volia ajudar, havia de mantenir relacions sexuals amb ell". El ministeri públic detalla que l'acusat "pressionava" la víctima dient-li que si no ho feia, l'enviaria amb la seva mare, amb qui no es parlava. A més, recull l'escrit, l'altra acusada -parella del pare- la coaccionava i participava. En el mateix període, la víctima també es va veure obligada a mantenir relacions sexuals amb un altre home que acudia al domicili familiar.

Fiscalia demana una pena de 18, 14 i 11 anys de presó per cadascun d'ells per dos delictes continuats d'agressió sexual a menor de 16 anys i un altre d'abús. També una indemnització de 110.000 euros per danys morals. Les defenses sol·liciten l'absolució. El judici arrencava dimarts i es celebrarà fins aquest dimecres a porta tancada.