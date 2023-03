Investiguen una agressió sexual de cinc menors a dos companys

Un jutjat investiga una agressió sexual de cinc menors a dos companys a l’Institut Escola Àngel de Tobies al Vendrell. Els nois, tres dels quals són menors de 14 anys i per tant inimputables, haurien fet tocaments a les dues víctimes, també menors.

Els fets van tenir lloc el 3 de març i una setmana després, els dos menors majors de 14 anys van declarar davant de la fiscalia de menors. El jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona va resoldre la petició de mesures cautelars presentades per la fiscalia per un delicte d’agressió sexual i va acordar llibertat vigilada i la prohibició d’aproximar-se a menys de 50 metres així com la comunicació amb les víctimes per qualsevol mitjà.

Fonts d’Educació han apuntat que el centre educatiu va actuar de forma ràpida i efectiva després de l’agressió. El cas està derivat a la DGAIA i la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència està activada també des del primer moment. La Inspecció va prendre mesures pedagògiques internes per garantir la seguretat de les víctimes, afegeixen les mateixes fonts, que diuen que les mesures cautelars dictades pel jutge s’estan complint.