Identifiquen una molècula a la sang que ajuda a predir si una persona desenvoluparà covid-19 severa

Es tracta del piruvat, un dels metabòlits que juga un paper clau en el procés d'abastiment d’energia de les cèl·lules, que quan es troba alterat i els seus nivells a la sang són elevats, indica que una persona té més tendència respecte a altres pacients a evolucionar cap a un pronòstic més greu de la malaltia.

A més d’ajudar a detectar a temps quan un pacient té més risc de presentar complicacions a conseqüència de la covid, aquest biomarcador contribueix a un millor abordatge i seguiment de la malaltia, per tal d’afavorir la seva recuperació.

D'altra banda, la identificació d'aquest biomarcador també representa una nova via terapèutica per a altres malalties inflamatòries i metabòliques ja que la funció d’aquest metabòlit no només és la de proveir d'energia a les cèl·lules, sinó que té una implicació directa per a la salut i el bon funcionament de qualsevol part del cos.

La investigació ha estat liderada per grups de recerca de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, de Tarragona, i la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de diferents centres hospitalaris com ara el Joan XXIII.