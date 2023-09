Dos detinguts per explotar un empleat en una hípica i obligar-lo a viure al magatzem d'una quadra

El cos armat ha detingut els titulars de la instal·lació per un delicte de tràfic amb finalitats d'explotació laboral. Els arrestats aprofitaven la situació de vulnerabilitat de la víctima, que es trobava en situació irregular a Espanya, per retenir-la al recinte, on vivia en un magatzem de les quadres, en unes condicions higièniques deficients.

L'empleat va ser captat a través d’un anunci que aparentava ser legal, publicat en un portal d'ocupació. Tenia encomanades les funcions de mosso de quadra, i les exercia durant extenuants jornades de treball, sense protecció sanitària, ni mesures de prevenció de riscos laborals.

Els detinguts obligaven l'home a viure al mateix espai on guardaven els fems i d'altres deixalles dels animals i per a la seva higiene personal i cuinar feia servir aigua que hi havia en un abeurador proper i que no disposava de mesures higièniques ni sanitàries.

Després de la investigació, la Guàrdia Civil juntament amb els serveis socials competents han gestionat la protecció de la víctima amb la consecució d'ajudes per a aquesta. Entre elles, la d'una solució habitacional digna, així com l'obtenció de permisos temporals de residència i treball.