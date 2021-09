Continua la polèmica entre restauradors i Ajuntament

Les mesures cautelaríssimes que reclamaven els propietaris han quedat sense efecte. Paral·lelament, l'ajuntament ha publicat un decret en el qual, ara sí, es permet que els establiments puguin vendre begudes i menjar a l'interior dels locals, però només als assistents als actes de les festes. Els empresaris no descarten repetir la protesta del diumenge, quan no van obrir, els propers dimecres i dijous, jornades en les quals el consistori no els permetrà treballar amb normalitat perquè la plaça és escenari dels principals actes festius. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha acusat els bars de manca d'empatia i ha recordat que la Plaça de la Font és un espai públic.