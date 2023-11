El secretari de Telecomunicacions de la Generalitat assegura que la IA és una eina més per "posar al ciutadà al centre"

En una entrevista a la Brúixola, el secretari de Telecomunicacions i de Transformació Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, ha assegurat que la IA, com a qualsevol tecnologia, té la seva part bona i la seva dolenta. En aquest sentit, ha avisat que un dels problemes és "no hi ha una regulació adequada" i, per això, ha afirmat que la Generalitat està treballant per fer un decret que reguli el seu ús i crear un comité d'ètica.

Primeres aplicacions

Marcén ha explicat que la Generalitat ja està utilitzant la IA en l'àmbit de la salut, tractant melanomes o problemes de pell, i també en l'àmbit de la seguretat viària, com la detecció d'infraccions. També s'està en marxa un projecte perquè el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) sigui "més entenedor". Més enllà d'això, el més important, al seu parer, és que la intel·ligència artificial ha de servir per "millorar els processos interns de la Generalitat" i donar "un servei excel·lent i proactiu al ciutadà". Segons Marcén, "l'administració s'ha d'avançar a les necessitats del ciutadà" i "posar la societat al centre amb serveis avançats". Això també inclou fer serveis prou accessibles i oberts perquè aquelles persones que no utilitzen els mitjans tecnològics puguin rebre també el servei. El secretari de Telecomunicacions ha assegurat que, en aquest sentit, la paraula clau és "multicanalitat".