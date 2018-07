Onda Cero Catalunya surt al carrer per Sant Jordi

Com cada 23 d'abril, Onda Cero Catalunya estarà present a la festa de Sant Jordi amb edicions especials dels diferents programes de la casa. Serà una jornada que començarà a les 12:30h amb el programa 'La Ciutat'. Albert Lesan i Mònica Günther saludaran des de l'escenari de Plaça de Catalunya per copsar com respira Barcelona en un dia tan important. Passaran per l'espai diferents escriptors i grups musicals.

A les 14:20h Miriam Franch explicarà com ha respirat el matí de Sant Jordi també des d'allà en un monogràfic 'Notícies Migdia'. Un informatiu que relatarà el tradicional esmorzar amb els escriptors i també amb els polítics. Dues cites tradicionals de cada 23 d'abril.

A les 15h Albert Arranz es posa al capdavant del programa 'Ona Esportiva', que un any més no faltarà a la cita amb els seguidors del futbol. Tota la informació dels terrenys de joc i la tertúlia habitual de cada dia. Amb tot l'equip d'esports d'aquesta emissora.

Ja a les 19h, enfilant el tram final de Sant Jordi, Llucià Ferrer animarà a tots els vianants de Plaça de Catalunya amb el seu programa 'Els Imperdibles'. Acompanyat per Gemma Tarragó i també per la Iaia Antònia.

A banda dels programes en directe, també es farà una edició especial de 'Gente Viajera Catalunya' amb Esther Eiros i Carles Lamelo.