Onda Cero Catalunya creix un 5% aquesta temporada

Segons les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM), Onda Cero a Catalunya acaba la temporada 2011-2012 amb més oients que fa un any. En aquesta onada de l’EGM, la segona de 2012, l’emissora ha sumat 170.000 oients, un 5% més que al juliol de 2011. A més, l’audiència acumulada d’aquest EGM, la que mesura la mitjana del darrer any, s’incrementa fins els 186.000 oients per als programes d’Onda Cero a Catalunya. L’EGM confirma la tendència a l’alça d’Onda Cero que consolida el seu quart lloc en el rànquing d’emissores generalistes a Catalunya i millora l’audiència de la majoria dels seus programes.

El programa “Els Imperdibles” (19h-20h), el magazine de les tardes presentat per Llucià Ferrer suma 17.000 oients i millora la seva audiència en un 42% respecte l’onada anterior. Un altre espai que registra un increment notable és “Ona Esportiva” (15h-16h), amb Albert Arranz, que ascendeix fins els 21.000 seguidors diaris i guanya un 23% de nous oients. De la seva banda, el programa “La Ciutat”, amb Albert Lesan, obté 16.000 oients per als magazine dels migdies (12:30h-14h).

De la seva banda, l’informatiu “Notícies Vespre”, que edita i presenta Robert Calvo a les 20:30h, segueix guanyant oients, en aquest cas un 9%, respecte a l’onada anterior i obté 19.000 seguidors. Amb 13.000 oients, també obtenen una bona audiència els programes temàtics que s’emeten en la franja de 21h a 22h. Es tracta de la tertúlia esportiva dels dilluns, “La Ronda” amb Albert Lesan; el programa d’actualitat digital dels dimarts, “La Twitertulia” amb Xavier Vidal i Franc Carreras; l’espai d’entrevistes i debat polític dels dimecres, “La Brúixola” amb Xavier Casanovas; el magazine socio-cultural dels dijous, “Pont Barcelona-Madrid” amb Víctor Bottini; i el programa de viatges dels divendres, “Gente Viajera a Catalunya” presentat per Carles Lamelo i dirigit per Esther Eiros.

A les matinades de dilluns a divendres, el programa “Nits de ràdio”, també conduït per Carles Lamelo, ha tornat a pujar fins els 8.000 seguidors, segons l’EGM.

Els cap de setmana, destaquen la pujada de “L’Agenda” amb Mònica Günther, amb 9.000 oients; “En Bones Mans” amb Carles Aguilar, que ascendeix als 30.000 oients entre les dues edicions dels dissabtes; el programa de misteris “Boira” amb Àlex Garcia, que puja fins els 16.000 seguidors les matinades dels dissabtes i diumenges; i “Temps de luxe” amb Isaac Martín i Fernando de Páramo, amb 3.000 oients.

A Catalunya, el programa estrella de la cadena d’emissores Onda Cero, “Herrera en la Onda”, amb Carlos Herrera, ha obtingut 118.000 oients. “Julia en la Onda” amb Julia Otero ha sumat 27.000 oients i “Noticias Mediodía” amb Elena Gijón assoleix, amb 20.000 oients, la seva millor xifra d’audiència a Catalunya. També l’informatiu nocturn “La Brújula” amb Carlos Alsina destaca amb 37.000 oients, i “Al Primer Toque” amb Ángel Rodríguez, registra 26.000.

Al conjunt d’Espanya, Onda Cero ha aconseguit els seus millors resultats en 12 anys en una segona onada de l’EGM. L’emissora segueix reforçant la seva segona posició en el rànquing d’emissores a Espanya, amb 2.538.000 oients, 46.000 més dels que tenia al juliol de l’any passat. “Herrera en la Onda” segueix per sobre dels dos milions d’oients, “Julia en la Onda” (444.000 oients) es el segon programa més escoltat de les tardes, “La Brújula” (549.000 oients) obté el segon millor EGM de la seva història, i en esports, “El Primer Toque” acaba la temporada amb 15.000 oients més.