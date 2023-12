Unes 2.500 inferemeres tallen la Diagonal en el quart dia de vaga indefinida

La manifestació ha començat a l'altura de la plaça Pius XII i ha acabat a les portes del Departament de Salut. Allà, les representants sindicals han intentat, sense èxit, que les rebés el conseller Manel Balcells. Un cop més, Balcells ha argumentat que la vaga ha estat convocada per Infermeres de Catalunya, un sindicat que no és majoritari en el sector. Per això ha deixat clar que no s'hi reunirà. Des del sindicat defensen que les mobilitzacions d'aquests dies haurien de ser motiu suficient per reunir-se amb elles. Ho ha dit la seva vicepresidenta, Laia Marsal.

Des de Salut han matisat que sí que hi pot haver trobades a altres nivells, per exemple, amb càrrecs tècnics del departament. Per a Infermeres de Catalunya, però, qui les ha de rebre és el conseller. Per tot plegat, les treballadores en vaga han demanat a crits la dimissió de Balcells i han anunciat que la setmana vinent hi haurà més mobilitzacions.

Millorar la categoria professional de les infermeres

Una de les demandes principals de les infermeres en vaga és la millora de la seva categoria laboral. Concretament, volen ser reconegudes en la categoria professional A1, com els metges. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha dit que això depèn de l'Estat i ha assegurat que pressionarà el Ministeri de Sanitat per aconseguir-ho.

El conseller ha anunciat que aviat mantindrà una reunió bilateral amb la nova ministra de Sanitat, Mónica García, i que una de les qüestions que tractaran serà aquesta millora del reconeixement de les infermeres. Tot i que ha admès que encara no hi ha ni data ni ubicació per a la trobada, Balcells ha afirmat que se celebrarà en “les pròximes setmanes".

D’altra banda, el conseller ha tornat a defensar avui el nou conveni de l’Institut Català de la Salut. Això sí, aquest cop ha dit que el podrien haver explicat millor i fins i tot ha reconegut que és insuficient.

Cal recordar que el conveni ha provocat la indignació d'altres treballadors dels centres de salut, com ara tècnics sanitaris i auxiliars d'infermeria. Aquests professionals, que també han sortit avui al carrer de forma menys massiva, han fet vaga aquest divendres i ja en van fer dimarts i dimecres.