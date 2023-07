La UGT replica les propostes de Foment de cara al 23J: "Menys impostos i més ajudes. És inviable"

En una entrevista a la Brúixola, el líder de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha criticat que Foment del Treball plantegi que sigui la Seguretat Social la que assumeixi les baixes laborals del 4art al 15è dia: "La conclusió és que volen menys impostos i més ajuts. I això no és viable". En aquest sentit, Ros ha assegurat que hem de definir quin estat del benestar volem i, "si volem assemblar-nos a Irlanda, que és un paradís fiscal, o més als països nòrdics".

L'aeroport, una oportunitat perduda

Sobre les diferents propostes per ampliar l'aeroport del Prat, Camil Ros ha assegurat que, d'entrada, estan a favor de que Barcelona sigui un hub internacional però recelen de qualsevol proposta encaminada cap a un aeroport low cost. El secretari general de la UGT de Catalunya ha defensat un debat ampli on es parli també de la gestió, de la protecció mediambiental i que tingui en compte als altres aeròdroms de Catalunya. També ha reconegut que es "va perdre una oportunitat en el seu moment" i ha reivindicat "més valentia política" per fer les infraestructures que són necessàries.

No pactes PSOE-PP

Preguntat per si el PSOE hauria de permetre que el PP governés en cas de guanyar les eleccions per tal d'evitar un pacte amb VOX, Camil Ros ho ha rebutjat de forma rotunda. Segons Ros, "hi ha un debat al voltat de la democràcia del país; cal continuar endavant; no conec cap país on es visqui millor amb l'extrema dreta".