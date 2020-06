El Suprem debatrà el recurs de Torra a la seva condemna per desobediència el 17 de setembre

La política catalana, pendent de nou la justícia

El Tribunal Suprem ha fixat pel proper 17 de setembre la vista per resoldre el recurs del president Quim Torra. Un recurs que Torra va presentar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el condemna a un any i mig d'inhabilitació per haver desobeït les ordres de la Junta Electoral Central de despenjar la pancarta dels presos del balcó del Palau de la Generalitat. Aquesta vista marcarà el calendari electoral a Catalunya, ja que si Torra és condemnat amb sentència ferma perdrà la seva potestat per convocar els comicis.