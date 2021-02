Sisena nit d'aldarulls a Barcelona

Per sisena nit consecutiva s’han repetit les mateixes imatges a Barcelona, grups violents han tornat a fer barricades, saquejar botigues i llençar pedres i material pirotècnic contra els agents policials. Els aldarulls, això si, han estat de menys envergadura i han acabat abans. Malgrat tot, els mossos d'esquadra informen que han detingut a 8 persones, 5 d'elles per saquejar una botiga al Passeig de Gràcia i 3 més per desordres públics. En total, en aquesta darrera setmana, s'ha detingut a més de 100 persones i hi ha hagut més de 80 ferits entre agents i manifestants.

Els comerciants diuen prou

Els més perjudicats per aquests aldarulls són els comerciants del centre de Barcelona, que ja xifren les destrosses en 750.000 euros. Per això diuen que ja n’hi ha prou i demanen al govern mà dura i coratge per fer front a la situació. En aquest sentit, exigeixen a la Generalitat que doti als mossos d’esquadra de les eines necessàries.

Reunió entre Interior i els Mossos

Després d’una setmana d’aldarulls i de tensió entre interior i els mossos d’esquadra pel creuament de crítiques, aquest diumenge, el conseller Miquel Sàmper s’ha reunit amb els sindicats del cos. El responsable d’interior ha explicat als representants dels Mossos que la seva intenció és que qualsevol reforma del model d’ordre públic es porti al terreny del Parlament i que la policia no ha de fer res més que exercir el que l’entorn li demana i que aquest entorn considera que l’ordre públic s’ha de reformar. Amb tot, ha expressat la seva confiança plena en el cos i creu que els mossos també confien en el departament.

Mentre, els sindicats esperen que els polítics deixin d’instrumentalitzar el cos per desgastar al govern de torn, reclamen les eines necessàries per a fer front a situacions com les viscudes aquesta setmana i asseguren que se senten sols. De totes maneres, accepten les disculpes del conseller Sàmper per les seves declaracions sobre la revisió del model d'ordre públic, en considerar que es van mal interpretar.