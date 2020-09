Remodelació sorpresa del govern de Quim Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra ha remodelat per sorpresa el seu govern a pocs mesos, previsiblement, de la celebració d’uns nous comicis a Catalunya. Assegura que l’objectiu d’aquesta decisió és, precisament, enfortir l’executiu pels mesos complicats que han de venir i per la gestió de la pandèmia.

Amb tot, a ningú se li escapa que la remodelació té dos objectius clars, com són, enfortir el govern de cara a la seva més que probable inhabilitació i per expulsar el PDECAT del govern, on Àngels Chacon era la única consellera que no havia estripat el carnet del partit de David Bonvehí després que la formació va portar als tribunals a Junts per Cat pel control de les sigles.

Les crítiques a aquesta decisió han arribat des de totes les formacions, inclosa ERC, que lamenta l’ús partidista que ha fet el president de les seves potestats. De la seva banda, el PDECAT acusa a l’executiu de fer fora de les institucions el Partit Demòcrata. Crítiques també des del bloc constitucionalista. Ciutadans creu que aquests canvis responen només a interessos partidistes mentre que el PSC considera que no s’entén cap dels moviments del president de la Generalitat si no és que està fent la seva campanya electoral des del govern.