El president de la Generalitat compareix avui davant del TSJC com a investigat per desobediència

Es tracta de la segona causa que s’obre contra Quim Torra per desobediència. En aquest cas, per mantenir novament una pancarta a favor dels presos al setembre de l’any passat en contra de les ordres judicials.

Després de diversos ajornaments, finalment, Torra declara avui com a imputat per un delicte del que ja ha estat condemnat a un any i mig d’inhabilitació. Sentència que ha de ratificar o no el Suprem en els propers dies.

La sala del contenciós administratiu va estimar les mesures cautelars de l’entitat Impulso Ciudadano que argumentava que aquests símbols no representaven al conjunt de la ciutadania. La història es va repetir, ara fora del període electoral. Torra només va acatar les ordres del tribunal català quan ja havia expirat el termini i abans que els mossos es veiessin obligats a intervenir per retirar-la. La pancarta va ser substituïda llavors per la de “llibertat d’opinió i expressió”.

El president català ha arribat al Palau de Justícia de Catalunya acompanyat dels membres dels govern i representants dels partits i entitats independentistes.