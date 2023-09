Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues: "Incorporarem un dron per garantir la seguretat de la ciutadania"

UN DRON VIGILARÀ LES FESTES DE SANT MATEU

Pilar Díaz ha volgut transmetre l'alegria que suposa la celebració de la festa major d'Esplugues de Llobregat. L'alcaldessa explica que les de Sant Mateu són unes festes divertides, saludables i segures, amb tots els ingredients perquè la gent s'ho passi bé. A més, les defineix com a festes de ciutat però també de poble, que és l'esperit d'aquesta d'Esplugues. Enguany, s'incorporarà a la celebració un dron per garantir la seguretat de la ciutadania. Un element que es mantindrà al servei del cos de Policia Local després de les festes.

UN NOU MANDAT FINS AL 2027

Pilar Díaz va revalidar el maig passat la seva majoria absoluta al capdavant del consistori. Els propers quatre anys, explica l'alcaldessa, han de servir per potenciar la centralitat d'Esplugues dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, l'Ajuntament vol seguir fent bandera de l'adequació dels espais urbans, de les voreres i dels carrers, i de la seguretat. Tot sense oblidar les persones i els serveis que necessiten.

ESPAI CORBERÓ: UN LLOC ÚNIC AL MÓN

Pilar Díaz ens ha tornat a parlar de l'Espai Corberó, un lloc emblemàtic de la ciutat. Aquesta edificació ha estat l'escenari de diferents celebracions i també ha aparegut en videoclips com el de Rosalía i Rauw Alejandro. A més, també s'ha vist en marquesines publicitàries arreu del món. Aquest, diu l'alcaldessa, és un pol d'atracció interessant des de tots els punts de vista. Suposa una font d'ingressos extraordinaris per la ciutat.

EL CENTRE DE LA CULTURA SERÀ EL NOU AUDITORI

L'equip de govern municipal ja té en marxa el projecte de l'Auditori, que ha hagut de ser readaptat després de l'aturada provocada per la pandèmia. Pilar Díaz assegura que ha estat un repte per adaptar-lo també a la tecnologia. A aquest nou equipament s'hi incorporarà l'escola de música i arts escèniques. Es podrà aprofitar tota l'obra feta, tindrà capacitat per a 600 persones i també encabirà creadors artístics.

PROJECTE "ÚNIQUES"

Esplugues de Llobregat treballa al costat de l'Hospital Sant Joan de Déu per obrir un espai que serà referent mundial en malalties minoritàries pediàtriques. Liderarà una xarxa important finançada amb fons europeus Next Generation i oferirà esperança a moltes famílies. Aquest projecte s'ubicarà en un equipament cedit per l'Ajuntament al centre hospitalari. La construcció començarà aquest any.