Més de 4.000 aspirants que han aprovat el concurs d’oposició extraordinari d’Educació s’han quedat sense plaça. Es tracta d’un procés excepcional per estabilitzar més de 27.000 interins abans del 31 de desembre de 2024, tal com marca la Unió Europea. Especialment els que tenen una major antiguitat.

Més de 17.500 docents, un de cada tres aspirants, han aprovat aquesta primera fase de les proves extraordinàries i, per tant, continuen dins el procés d’estabilització. Es tracta d’un percentatge d’aprovats superior a l’habitual perquè, segons fonts d’Educació, són unes proves més favorables per als aspirants que altres processos.

Dimecres els aprovats podran presentar-se a la segona fase, el concurs de mèrits, on es mirarà la seva experiència i formació per ordenar-los de manera que tinguin prioritat els qui tenen més antiguitat. Un cop acabat el procés, s’estabilitzaran gairebé 13.500 vacants, però a l'haver més aprovats que places buides resulta que més de 4.000 aspirants es quedaran sense plaça tot i haver aprovat. La secretària general del Departament, Patrícia Gomà, ha enviat un "missatge de molta tranquil·litat" a aquest col·lectiu: "Saben que el sistema català necessita els professionals. Contínuament hem de fer crides a incorporar noves persones, que estiguin tranquils perquè no cauran del sistema".

Abans del 31 de desembre d’enguany, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat la llista definitiva d’aspirants seleccionats. Els cossos amb més places oferides han estat els de professors de secundària (gairebé 8.500) i de mestres (gairebé 5.500). El col·lectiu que més preocupa és el dels interins amb major antiguitat que no han aprovat aquesta primera fase. Gomà ha assegurat que s’acabarà trobant una solució per estabilitzar-los: "Quan s'acabi aquest procediment, sabrem les vacants que queden per veure quin mecanisme trobem per incorporar tothom i no deixar cap plaça vacant en aquests processos extraordinaris".

Aquest procés també ha deixat gairebé 780 vacants en algunes especialitats on es presentava menys gent que places convocades, com és el cas d'informàtica. Segons Educació, aquestes vacants no es perdran perquè passaran al concurs d’oposició ordinari previst per a l’estiu del 2024. Un concurs en el qual inicialment hi havia convocades unes 2.100 places, però fonts del Departament asseguren que l’oferta s’incrementarà en milers per poder rebaixar el percentatge d’interins al 8%, tal com marca la legislació europea.