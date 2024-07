Mainat declara al judici contra la seva exdona per intent d'assassinat: "Va insistir a posar-me les injeccions"

Aquest dilluns ha començat a l’Audiència de Barcelona el judici contra Angela Dobrowolski, l’exdona de Josep Maria Mainat, acusada d’intentar matar-lo provocant-li un coma diabètic.

La Fiscalia demana per a l’acusada setze anys de presó per intent d’assassinat. La dona hauria injectat insulina al seu aleshores marit, que pateix diabetis, amb la intenció de posar fi a la seva vida. Els fets van tenir lloc després que Mainat decidís divorciar-se, de manera que ella es quedava sense herència.

El productor audiovisual ha declarat en aquesta primera sessió del judici. "Li vaig comunicar que l'endemà presentaria els papers del divorci i s'ho va prendre molt malament. Després es va calmar i es va oferir a posar-me unes injeccions que em posava habitualment. Va insistir i me les va posar", ha relatat.

Trastorn de la personalitat

Mainat ha reconegut que li costa molt d’acceptar que la seva exdona intentés assassinar-lo. De fet, ha admès que, si la condemnen, serà un dels dies més tristos de la seva vida i que preferiria que el tribunal demostrés que no volia matar-lo. També considera que el cap de l’acusada no està al seu lloc, ha dit. En aquest sentit, hi ha un informe forense que sosté que Dobrowolski pateix un lleu trastorn de la personalitat.