L'alcalde del Prat avisa que la proposta del govern sobre l'aeroport és "només una declaració d'intencions"

En una entrevista a la Brúixola, el número dos dels comuns i alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha carregat contra la proposta del govern per ampliar la capacitat de l'aeroport de Barcelona a l'estiu: "No té competència ni capacitat. Qui pot prendre una decisió d'aquest tipus és la direcció de l'aeroport". En aquest sentit, Mijoler ha vinculat la proposta amb les eleccions del 12 de maig: "És un acord de govern que no acorda res, una proposta electoral; simplement, és una declaració d'intencions sense consensuar amb ningú".

Aeroport i Hard Rock, línies vermelles

Mijoler ha assegurat que tant l'ampliació de l'aeroport del Prat com el Hard Rock són "línies vermelles" de cara a un possible pacte postelectoral. El candidat dels comuns ha afirmat que volen conformar un govern progressista amb polítiques progressistes i, amb l'ampliació de l'aeroport i el projecte turístic de Tarragona, això seria " un oxímoron". Tot i així, quan se li ha preguntat si els comuns estarien disposats a abstenir-se perquè Salvador Illa pugués ser president de la Generalitat, ha evitat ser taxatiu: "S'ha de veure i valorar quins són els riscos d'abstenir-se o no però, en tot cas, som forces que ens entenem en molts governs del país i que això es pot reproduir en un govern de la Generalitat perquè ja s'ha produït en el passat". Sobre la relació amb ERC després del fracàs dels pressupostos, Lluís Mijoler ha deixat clar que "quan s'acaba una legisaltura, en comença una altra i el comptador es posa a zero".

Poques concrecions sobre el finançament

La millora del finançament de Catalunya també és una de les prioritats dels comuns, tot i que Mijoler ha evitat concretar si el nou model hauria de respectar el principi d'ordinalitat. Al seu pare, "sobretot s'ha de respectar el principi de solidaritat i optimitzar els recursos en funció de la capacitat d'execució i de la seva aportació". El número 2 dels comuns també ha defensat un model que superi l'actual i que es plantegi "des del màxim consens possible".