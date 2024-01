Interior i Calella poleixen diferències i es conjuren per millorar la seguretat i lluitar contra la multireincidència

Després d’una reunió entre el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’alcalde Marc Buch, els dos han comparegut conjuntament per mostrar complicitat. Elena ha demanat deixar de banda ‘debats estèrils’ per buscar solucions. També l’alcalde de Calella s’ha mostrat convençut que arribaran a bon port i admet que els operatius conjunts de les darreres setmanes ja han donat fruits, amb una baixada dels fets delictius aquest mes de gener.

No parlen d'expulsió

Elena també ha rebutjat entrar en el debat sobre l'expulsió o no expulsió dels multireincidents d'orígen estranger i afirma que la seguretat cal tractar-la des de les dades dels fets delictius i no des de l'orígen de les persones que els cometen. Tampoc l'alcalde ha tornat a fer esment a aquesta polèmica. A l'hora de les solucions, el conseller explica que "cada lloc és un món" i que són els operatius els que analitzen les particularitats de cada municipi per posar l'accent en aquelles qüestions prioritàries. En aquest sentit, Elena insisteix, com ja va fer la setmana passada al Consell Comarcal del Maresme, que la multireincidència té també una dimensió jurídica i legislativa.