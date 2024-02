Los indios bautizados en la Catedral de Barcelona

Cuenta la leyenda que en 1493 fueron bautizados los seis nativos americanos que Cristóbal Colón trajo consigo después de su primer viaje a América. Al menos, así se explica en una placa que hay en la capilla bautismal de la catedral de Barcelona. Sin embargo, este es el único documento que lo acredita, poniendo en duda que realmente sucediera en esa época.

'La historia no miente, mienten los hombres'

En la placa que hay en la catedral se explica que los seis indios fueron bautizados en abril de 1493 en presencia del rey Fernando el Católico. Sin embargo, la Iglesia Archidiocesana de Barcelona asegura que no es posible que el bautismo se celebrara en esa fecha porque el monarca se encontraba enfermo en el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra recuperándose de un atentado.

En su página web, la autoridad eclesiástica también publica un artículo que empieza diciendo que 'la historia no miente, mienten los hombres' en el que cuestiona el relato de la placa, pero no porque los hechos no tuvieran lugar sino por la fecha. en esa época, el bautismo de los nativos fue objeto de debate al dudarse de que fueran personas con alma. Finalmente, después de dos años, se concluyó en la Universidad de Salamanca que si debían ser considerados como ciudadanos y que podían ser bautizados. Así pues, el bautismo se habría producido, como muy pronto, cuatro años después del regreso de Colón.