La gestió comunicativa del cas Kate Middleton

Agustín Rodríguez considera que la Casa Reial Britànica pot recuperar la credibilitat després de la publicació d'una imatge de Kate Middleton amb els seus fills que diversos mitjans han eliminat qualificant-la de falsa. Per contra, Alberto Gómez considera que "la confiança ja està perduda i és irreparable" i afegeix que "si algú va donar llum verda per emetre aquesta fotografia, hauria de dimitir".



Rodríguez considera que "davant una crisi cal informar amb transparència, però que també s'ha de tenir en compte el dret individual de preservar la intimitat". Per aquest motiu, considera que "Middleton sortirà a donar la cara i si hi ha una certa desafecció serà totalment temporal". Gómez recalca la importància de "frenar la crisi com més aviat millor o donar explicacions el més ràpid possible". A més, posa com a exemple de comunicació la personalitat de la reina Letícia i considera que Middleton hauria d'actuar amb la seva mateixa "naturalitat, fermesa i espontaneïtat".