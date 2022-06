Gabriel Rufián, obligado a disculparse tras llamar "tarado" a Puigdemont

El portavoz de ERC en el Congreso se vio obligado a pedir disculpas por unas declaraciones que hizo en una entrevista en TV3 al responder sobre si se arrepentía de algún tuit.

Concretamente lo que dijo Rufián al ser preguntado sobre si se arrepentía de algún tuit, es que "seguramente" se ha pasado "alguna vez", "decir que no la has cagado alguna vez en la red es mentir. Ahora bien, decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarado. El tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit", apuntó.

Tras estas declaraciones, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, desautorizó al líder de ERC en el Congreso, por entender que llamó "tarado" al expresidente catalán Carles Puigdemont por la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, unas palabras que han generaron también indignación en las filas de JxCat.

El portavoz republicano en el Congreso ha hecho referencia así a su tuit "155 monedas de plata" que publicó el 26 de octubre de 2017, cuando Puigdemont se planteaba convocar elecciones. Después, el president se echó atrás y el Parlament acabó proclamando la independencia unilateral al día siguiente, que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión del autogobierno catalán.

Las palabras de Rufián provocaron que, durante la sesión de control en el pleno del Parlamento catalán, el líder de la bancada de JxCat, Albert Batet, interpelara a Aragonès para preguntarle si "comparte" y "seguirá permitiendo" los "insultos" a Puigdemont por parte del líder republicano.

"No solo no estoy de acuerdo con esas palabras, sino que discrepo absolutamente y no las comparto. Y quiero mostrar mi respeto a todos aquellos que han destinado lo mejor de su vida a luchar por la libertad de este país. Estoy convencido que esas palabras tendrán explicación, sino una corrección", respondió Aragonès.

Poco después, Rufián matizaba a través de Twitter esas palabras "sacadas de contexto": "Hablaba del mantra españolista que dice desde hace cinco años que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Siento si no me he sabido explicar".