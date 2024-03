Els familiars dels reclusos sobre les mobilitzacions dels funcionaris: "Se'ns està castigant a tots"

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu de les Famílies de Presos de Catalunya, Gràcia Amo, ha lamentat que 4.000 reclusos de Catalunya no hagin pogut sortir avui de la seva cel·la: "Estan patint angoixa i, sobretot, penso en els que pateixen malalties, els que consumeixen drogues i també en el dret de rebre visites de les seves famílies". Amo ha recordat que ahir sí es van permetre les visites dels familiars però no així ni el divendres ni el dissabte.

En aquest sentit, ha reclamat "que es deixi de castigar a les persones que ja estan complint condemna pels delictes que han comès; ells no han matat a la Núria; que s'esbrini què ha passat i que es depurin responsabilitats però que no es castiguin als presos i també a les seves famílies". També s'ha mostrat preocupada per l'allargament d'aquesta situació i que es pugin arribar a produir motins: "Tenim por que hi hagi motins perquè, a més, les represàlies cap als presos són brutals".

Que no dimiteixi la cúpula de Justícia

Sobre el bloqueig de les negociacions entre Justícia i els sindicats de funcionaris, Amo confia en què siguin "capaços d'arribar a acords i fer la nostra vida més fàcil". Ha rebutjat, però, que dimiteixi la cúpula del departament, tal i com reclamen els sindicats: "Amb qui faran tractes si dimiteixen? També ha defensat la gestió del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó: "Per a mi, és una garantia que la secretaria general no dimiteixi perquè, quan va marxar l'Amand Calderó, les relacions amb les famílies va canviar moltíssim".