Ebro i Chery prometen fabricar fins a 150 mil vehicles el 2029

Després de mesos de negociació, avui s’ha oficialitzat un acord històric. Ebro i Chery prometen fabricar fins a 150mil vehicles de cara el 2029, quan la planta ja estarà en ple funcionament. Parlem d’un projecte que preveu invertir fins a 400 milions d’euros en el territori i oferir mil 200 llocs de treball. Una xifra que permet cobrir el miler de treballadors que s’havien quedat al carrer amb l’adeu de l’empresa nipona.

Sánchez i Aragonès, junts a l'acte

Durant l'acte, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que aquest acord és un exemple de que "la política útil també serveix per tornar l'esperança a la gent". Sánchez ha coincidit en l'acte amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Tots dos han aprofitat l’ocasió per mostrar signes de cooperació per convertir Catalunya en el motor industrial del país, tant de present com de futur. L’encara cap de l’executiu català també ha reivindicat que, en el passat, moltes empreses van deslocalitzar la seva producció i ara, "quan es mira a Europa per implantar projectes, trien Catalunya".

Les fases del projecte

Pel que fa a l’activitat industrial, el muntatge de l’Omoda 5 començarà a finals d'aquest mateix estiu i Ebro i Chery començaran a fabricar cotxes ja a finals d'aquest mateix any, amb la perspectiva d'anar guanyant volum i aconseguir els 150.000 vehicles produïts a Catalunya al llarg dels pròxims cinc anys. En aquest sentit, cal recordar que és la primera vegada que un fabricant xinès aterra a Europa. I ho fa amb una visió estratègica. Els seus directius han destacat que Barcelona serà "una de les principals bases d'exportació" de la firma a escala mundial.