Drets Socials publicarà dades mensuals sobre les llistes d'espera del grau de dependència

A Catalunya, una persona dependent ha d’esperar de mitjana 177 dies des que sol·licita la revisió del grau de dependència fins que veu resolta aquesta petició. Són dades de desembre de 2023, quan hi havia més de 25.000 sol·licituds pendents de valoració. Ara, el Departament de Drets Socials i Inclusió s’ha compromès a retallar aquests terminis i millorar la transparència. Per això, publicarà cada mes dades actualitzades.

Serà la primera vegada que la conselleria publiqui dades mensuals sobre dependència. Concretament, el temps d’espera per a la resolució de grau, el nombre de resolucions dictades i el nombre de sol·licituds pendents de resoldre. El mes vinent es faran públiques les dades d’aquest setembre, tal com ha avançat el secretari general del Departament, Raúl Moreno.

"Tot i que en els darrers mesos hi ha hagut una reducció d'uns quaranta dies, el temps d'espera continua sent alt. La publicació de les dades ens ha de permetre monitoritzar de forma pública tot aquest procés. Comencem publicant les dades dels dies d'espera per a la valoració del grau de dependència i, a partir del mes d'octubre i de forma mensual, també es podrà consultar el temps entre que una persona demana la prestació i la rep", ha explicat.

Un "pla de xoc" per reduir el temps d'espera

Aquesta novetat, segons Moreno, és un “exercici de transparència”, però també un primer pas per reduir el temps d’espera. Amb aquest mateix objectiu, el Departament està elaborant un “pla de xoc” que es presentarà abans que acabi l’any.