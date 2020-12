Comencen les tasques de desenrunament a l'edifici sinistrat a Badalona

Els bombers donen per acabada la seva tasca i descarten pràcticament trobar més cossos a l’interior de l’edifici. Així doncs, el balanç provisional és de tres morts, 4 ferits greus i 3 crítics. Ara els bombers donaran suport a l’empresa contractada per l’ajuntament per començar les tasques de desenrunament.

Paral•lelament, els mossos d’esquadra començaran les investigacions per esclarir les causes de l’incendi, tot i que la situació de l’edifici i el risc de col•lapse podrien complicar-les. Segons els testimonis, l’origen del foc podria ser una espelma que es van encendres després de que marxés la llum per la fallida del sistema elèctric i que hauria caigut iniciant l’incendi.

Dia de dol oficial

El Govern de la Generalitat ha declarat dol a tot Catalunya per a aquest divendres 11 de desembre amb motiu del greu incendi. En virtut del decret signat pel vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, durant aquest dia se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques a Catalunya. Així mateix, el Govern també ha manifestat el seu acompanyament en aquests moments a les famílies de les víctimes.