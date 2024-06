Com pot afectar una condemna penal a la cursa electoral de Donald Trump?

Donald Trump s’enfronta a una sentència per falsificació de factures, xecs i registres comptables per disfressar els pagaments realitzats a l’actriu porno Stormy Daniels i amagar així la seva relació. Un escàndol que podria haver dinamitat la seva campanya a les eleccions presidencials del 2016. Estem parlant d’un total de 34 càrrecs que comporten una pena màxima de presó de 4 anys. La propera data clau de tot aquest procés és el proper 11 de juliol quan el jutge ha de decidir si el fa entrar a la presó, li dona la llibertat condicional o l’exonera de forma incondicional.

En una entrevista a la Brúixola, el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrens, ha assegurat que és "una incògnita" quina serà la decisió del jutge, que pot enviar-lo a la presó, deixar-lo en llibertat provisional o exonerar-lo totalment. En aquest sentit, creu que el magistrat pot decidir que és millor no interferir en un procés electoral o reivindicar "la seva independència judicial", cosa molt més comuna en aquestes latituds. En tot cas, passi el que passi, Trump podrà seguir optant a la presidència dels Estats Units i fins i tot és molt probable que es pugui votar així mateix. Torrens ha explicat que Trump té fixada la seva residència a l'estat de Florida i aquest no permet votar a les persones condemnades amb l'excepció que sí ho permeti l'estat on s'hagi comès el delicte, que, en aquest cas, és el de Nova York i sí que ho permet sempre i quan no vagi a la presó.

Dels 4 judicis que té oberts, 3 són per delictes federals i, en cas de ser president dels Estats Units, podria auto indultar-se. En canvi, el delicte pel que ha estat condemnat a Nova York és de caràcter estatal i no el podrà condonar.

Les expectatives electorals

Pel que fa a l'impacte d'una condemna en les seves expectatives electorals, el professor Torrens creu que no l'afectarà gaire. Segons ha explicat, els líders de candidatures o partits de caire populista no surten perjudicats per processos judicials d'aquest tipus i, de fet, aprofiten aquesta ocasió per crear "una realitat alternativa" que és assumida pels seus seguidors més fidels. Torrens també opina que, quan Trump parla d'una persecució judicial contra ell, això forma part de la seva pròpia personalitat i no ha d'impostar res. Una altra cosa és com això pot afectar a aquell electorat que dubta més entre votar els republicans o els demòcrates. En tot cas, estem parlant d'una carrera encara molt llarga i que no acabarà fins al 5 de novembre, dia de les eleccions nord-americanes.