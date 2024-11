Catalunya emet cada cop menys diòxid de carboni, segons un informe

Catalunya emet cada cop menys diòxid de carboni, segons l’Informe de Situació de les Emissions de CO2 al Món. Es tracta d’una nova edició d’un estudi anual que elabora la Fundació Empresa i Clima. Si ens fixem en el 2008, quan es va començar a aplicar el Protocol de Kyoto, veiem que les emissions totals de Catalunya rondaven els 48 milions de tones de diòxid de carboni. En canvi, el 2022 –les últimes dades disponibles– no arribaven als 36 milions.

Això demostra una “clara tendència a la baixa”, en paraules d’Elvira Carles Brescolí, la directora de la Fundació Empresa i Clima. Considera que és un indicador que les polítiques que s’estan implementant a casa nostra "són correctes". Ara bé, si comparem la xifra del 2022 amb la del 2021, hi va haver un increment d’un 1,7% de les emissions de CO2, un augment que els autors de l’informe atribueixen a la caiguda anòmala que hi havia hagut durant la pandèmia. Amb tot, Carles insisteix a dir que les dades són positives: "Són bones, perquè jo sempre em fixo en la tendència, no en l'any anterior o dos anys abans, que en aquest cas serien anys covid".

Diferències entre sectors

D’aquestes emissions totals, el 37,8% –l'equivalent a més de 13 tones– correspon a emissions subjectes a la Directiva, és a dir, a tots aquells sectors que ja estan sotmesos a una regulació. "Això inclou la combustió, els cicles combinats, les cimenteres, les refineries de petroli que tenim a Tarragona o, fins i tot, la indústria paperera", ha detallat Carles. "Aquests tenen l'obligació de fer-ho bé, i tot allò que no poden reduir, els fa anar a subhasta, ho han de compensar i pagar", ha afegit.

Aquestes "emissions verificades" van representar el 13% de les emissions totals de l’Estat. Una xifra correcta si tenim en compte que les instal·lacions industrials catalanes representen més del 14% del total d’indústries espanyoles. D’altra banda, el 62% de les emissions totals de Catalunya són "emissions difuses", és a dir, de sectors no controlats. "Aquí entren l'agricultura, la construcció o el transport per carretera, per exemple. Aquests sectors encara no tenen l'obligació de reduir les emissions, tot i que no els queda gaire. I molts ja ho estan fent de manera voluntària", ha explicat la directora d'Empresa i Clima.

Aquesta, doncs, és "la feina que quedar per fer", segons Elvira Carles. En aquest sentit, destaca que els sectors als quals els està costant més millorar són els "més petits i disseminats pel territori". Com a exemple, ha citat les companyies d’autobusos: "N’hi ha que són molt petites, que tenen molt pocs vehicles, que necessitarien una inversió important per reduir emissions i normalment no tenen l’ajuda per fer-ho". Això sí, ha deixat clar que, tard o d’hora, ho hauran de fer i ho faran.