El BNEW espera superar els 12.000 assistents en la seva quarta edició

La quarta edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) preveu superar els 12.000 assistents de l'any passat i sumarà les verticals de Salut i Proptech (referit a la innovació en el sector immobiliari) a les de Sostenibilitat, Mobilitat, Indústria Digital i Talent.

La trobada se celebrarà entre el 2 i el 5 d'octubre a l'edifici DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. La directora general del Consorci, Blanca Sorigué, ha explicat que l'esdeveniment ja compta amb 7.000 inscripcions: "Encara falten uns dies per acabar el registre i, segurament, arribarem a unes xifres superiors a les de la passada edició".

D’altra banda, enguany el BNEW mantindrà el format híbrid, però apostarà per una major presencialitat després que l'any passat el 70% de la cita estava programada en format online. "Tots continuem connectats, però necessitem veure'ns. Ara estarem un 50% presencial i un 50% online i, segurament, l'any vinent set de cada 10 assistents seran presencials", ha detallat Sorigué.

Enquesta sobre empreses

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha explicat que aquest any s'ha realitzat el primer Observatori de la Nova Economia, una enquesta entre els assistents al congrés per conèixer els seus interessos i les seves inquietuds.

L'enquesta ha revelat diferents resultats, però un dels més destacats té a veure amb les startups: "El 77,5% afirma que tenen previst augmentar la seva plantilla l'any vinent. D'aquestes, més del 31% esperen contractar entre una i dues persones; el 25%, entre tres i cinc persones; i el 21,3%, més de cinc persones".

En paral·lel a les bones xifres sobre les startups, Navarro també ha parlat sobre la relació de les empreses amb la nova economia, referida a aspectes com la transició ecològica, la digitalització o els fons Next Generation: "El 58,8% de les empreses invertirà 100.000 euros durant l'any vinent per adaptar-se a la nova economia, mentre que el 12,9% preveu superar el milió d'euros d'inversió".