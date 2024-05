Barcelona vol limitar els creuers i es planteja fins i tot suprimir alguna terminal del Port

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat converses amb el Port per signar un nou conveni que podria limitar els creuers a la ciutat. Ho ha anunciat l’alcalde Jaume Collboni, que creu que la capital catalana ja ha arribat al màxim de la seva capacitat en aquest sentit. "Estem arribant al límit, per tant, hi hem de posar límit", ha afirmat amb contundència.

El nou conveni podria suposar, fins i tot, suprimir alguna terminal, tal com ha dit Collboni. El batlle ha recordat que l’últim conveni sobre creuers es va signar el 2018, quan es va decidir desplaçar les terminals d’arribada d'aquests vaixells. Una mesura que no ha donat els fruits esperats: en aquell moment, Barcelona rebia 2,6 milions de creueristes, mentre que el 2023 en va rebre un milió més. És a dir, l'any passat van arribar en vaixell a la capital catalana 3,6 milions de turistes.

Per això, Collboni aposta per posar un aturador. "El límit tindrà a veure amb les converses que ja hem iniciat amb el Port de Barcelona, i no ha de significar només moure les terminals, sinó limitar l'arribada de creuers, especialment aquests 1,6 milions de creueristes que fan escala a la ciutat", ha deixat clar.

Reforç de la seguretat de cara a l'estiu

El consistori barceloní ha fet aquest anunci avui divendres en la presentació del dispositiu que la ciutat prepara per a l’estiu. En aquest sentit, amb la mirada posada a la Copa Amèrica, l'Ajuntament comptarà amb 600 treballadors municipals més. Entre ells, hi haurà 200 agents més de la Guàrdia Urbana.