Aragonès veu en el retorn de Marta Rovira un “punt d’inflexió” per al referèndum

Pere Aragonès i Marta Rovira han enviat un missatge a Pedro Sánchez i Salvador Illa durant la rebuda institucional que el Govern ha ofert a la líder provisional d’Esquerra, al diputat de la formació Ruben Wagensberg i al vicepresident d’Òmnium Oleguer Serra.

El cap de l’Executiu en funcions ha assegurat que el retorn dels independentistes que van marxar a Suïssa per eludir la justícia espanyola és “un punt d’inflexió” per avançar cap al referèndum.

“No només és una fita per acabar amb la repressió, sinó que ha de ser un punt d’inflexió per fer un pas endavant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat”, ha afirmat Aragonès.

El president del Govern en funcions ha reivindicat novament el ‘sit and talk’ entre la Generalitat i l’Estat per “establir els mecanismes democràtics” que permetin resoldre el “conflicte de sobirania” entre Catalunya i la resta d’Espanya.

Rovira avisa al PSC i llança un dard a Junts

El pacte fiscal ha agafat volada com a principal qüestió en les negociacions per la investidura, però Marta Rovira ha avisat el PSC que la carpeta de l’autodeterminació continua viva.

“Hem de poder parlar de fer un referèndum si la majoria de la ciutadania de Catalunya així ho vol i així ho defensa”, ha reblat la secretària general d’ERC, perquè l’independentisme és “una opció política i no és cap delicte ni cap crim”.

Rovira, per altra banda, ha retret Junts per Catalunya haver deixat sol “massa vegades” al Govern en la defensa del diàleg amb l’executiu central per “lluitar contra la repressió”.

“Heu fet seure el govern espanyol en una taula per la resolució democràtica del conflicte i ho heu fet en solitud massa vegades i de manera incompresa”, ha lamentat.