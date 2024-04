"Anunci-no anunci" de Pedro Sánchez: la gestió comunicativa

La tarda de dimecres passat, el president Pedro Sánchez difonia una carta on anunciava que cancel·lava la seva agenda per tal de reflexionar sobre la seva continuïtat en el càrrec, arran de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona. L'expert en comunicació política Xavier Tomàs explica que "la forma menys personal de comunicar una cosa personal és penjar una carta i fer una convocatòria de mitjans sense preguntes". Tomàs considera que la carta va ser escrita pel president, però que la intervenció d'aquest matí ha estat preparada per l'equip de comunicació, un fet que es demostra pel llenguatge que utilitza. L'expert reflexiona que "si Sánchez necessitava dies de reflexió, ho podia fer sense aquest anunci perquè no sempre té agenda pública". Pel que fa a la visita que el president ha fet al rei Felip VI, Tomàs afirma que "el monarca l'ha despatxat per no dir res" perquè, a la pràctica, tot continua igual.