Acció Climàtica arriba a un acord amb la pagesia per aturar les mobilitzacions

Els pagesos i el Departament d’Acció Climàtica han arribat a diversos acords que han de permetre posar fi a les mobilitzacions que fa setmanes que duren... Les entitats del sector primari s’han compromès a desconvocar les protestes abans de les 12 d’aquesta nit. Això sí, primer ho han de votar en assemblea amb els companys que encara estan tallant diverses vies de Catalunya.

Després de quatre hores de reunió de la Taula Agrària, el Departament ha acabat acceptant diverses peticions del sector. Una d’elles és el canvi de nom del Departament, que tornarà a incloure “agricultura, ramaderia i pesca”, tot i que també mantindrà el concepte d’Acció Climàtica i les mateixes competències.

Una altra de les demandes de les entitats agràries era fer canvis en la cúpula de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA. Volien el cessament del director, Samuel Reyes, i del número 2 i responsable de l’àrea d’abastament d’aigua, Jordi Molist. Aquest punt s’ha acceptat a mitges. Reyes sí que continuarà sent-ne el director, però hi haurà canvis en l’àrea d’abastament. Ho ha explicat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort.

El Departament també ha anunciat més suport econòmic a la pagesia. Concretament, un ajut complementari de 200 euros per hectàrea en aquelles zones on no s’ha pogut regar per la sequera. El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, ha celebrat la mesura i ha estimat que suposarà una gran injecció.

Caball s’ha mostrat satisfet amb la reunió, si bé ha advertit que seran exigents amb el compliment dels acords. A més, ell i la resta de representants del sector participaran en el ple monogràfic sobre pagesia que tindrà lloc la setmana vinent al Parlament.