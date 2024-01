El Madrid atropella el Barça a la final de la Supercopa

El Barça perd el primer títol de la temporada, la Supercopa de l'Aràbia Saudita. El mateix títol que va servir de punt d'inflexió el curs passat i que va encetar la 'nova era' de Xavi Hernández a la banqueta blaugrana. A l'estadi Al-Awwal de Riad, el Baça no va tenir cap opció davant un Reial Madrid molt superior, que fins i tot va poder fer molta més sang.

Als 10 minuts de joc, Vinícius Jr ja havia perforat per partida doble la porteria defensada per Iñaki Peña. Els de Carlo Ancelotti van aprofitar l'esquena de la defensa culer per posar el 2-0 al marcador. Robert Lewandowski, passada la mitja hora, va retallar distàncies engaltant una pilota des de la frontal de l'àrea, però va ser un miratge.

I a la represa, Rodrygo va aprofitar una altra errada defensiva del Barça per arrodonir la golejada. I els blancs en van poder marcar algun més, però Brahim no va estar encertat. El pitjor Barça de la temporada va ser un ninot en mans del Reial Madrid.