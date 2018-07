Llucià Ferrer presentarà les tardes d'Onda Cero Catalunya

Onda Cero Catalunya es consolida com a centre de producció per tota la cadena a nivell estatal i realitza programacions locals a les seves emissores de Girona, Tarragona, Lleida i Vilanova.

La cadena de ràdio ONDA CERO ha fitxat el locutor Llucià Ferrer per la nova programació de Catalunya. El canvi més destacat de la temporada 2011-12 és el nou programa “Els imperdibles” que presentarà Llucià Ferrer de dilluns a divendres de 19h a 20h. L’espai farà un repàs a l’actualitat de la jornada amb notícies, humor, entrevistes, els tuits del dia i col·laboradors com Los Martínez, la iaia Antònia, el senyor Mauri, en Joan Tharrats i el Niño de la hipoteca. Aquesta temporada Llucià Ferrer compaginarà la ràdio amb altres projectes de televisió.



L’aposta d’Onda Cero Catalunya pels migdies continua sent Albert Lesan amb el magazine “La Ciutat” (12.30h-14h) que combina actualitat i entreteniment amb notícies, entrevistes, participació dels oients, nous col·laboradors i seccions sobre salut, psicologia aplicada, llibres, ciència, consum o economia. A més, es manté la tertúlia amb els regidors municipals dels dijous, l’espai de denúncia dels oients i el concurs sobre curiositats de Barcelona amb Mònica Günther.

A les matinades, una altra novetat destacada de la temporada. Carles Lamelo conduirà el nou programa “Nits de ràdio” (1:30h-6h) basat en la participació dels oients i continguts sobre cine, televisió, ciència, xarxes socials, noves tendències, llibres, cuina i psicologia, entre altres. El programa serà fidel a l’espai “Noches de radio” que aquest estiu ha presentat per tot Espanya a traves de totes les emissores de la cadena de ràdio.



També es renova la franja de 21h a 22h ja que s’estrena l’espai “La Brúixola de Catalunya” que inclou un programa diferent cada dia la setmana. Els dilluns, Albert Lesan presentarà “La Ronda” (21h-22h). El programa farà un repàs a l’actualitat del futbol, en especial del Barça, amb col·laboradors, periodistes i exjugadors com Julio Salinas, Hristo Stoichkov, Cristina Cubero, Alfredo Martínez, Sergi Mas, Juan Carlos Rivero, Toño Sanchís o Jesús Mariano Angoy. Els dimarts serà el torn de “La Twitertulia” (21h-22h) (@latwitertulia) amb Xavier Vidal i Franc Carreras, un programa dedicat a les xarxes socials, internet i la comunicació 3.0 amb un llenguatge entenedor per tothom. Els dimecres Xavier Casanovas presentarà el programa “La Brúixola” (21h-22h) amb entrevistes als principals líders polítics catalans i l’anàlisi de l’actualitat amb experts i periodistes especialitzats. Els dijous, el programa “Pont Barcelona-Madrid” (21h-22h) amb Víctor Bottini, un espai ja consolidat que aquesta temporada canvia de dia d’emissió. Finalment, els divendres Esther Eiros dirigirà l’edició en català del programa “Gente Viajera” que presenta els caps de setmana per tot Espanya i que s’ha convertit en un clar referent per tot el sector turístic. Amb un estil i contingut similars, els divendres Carles Lamelo presentarà “Gent Viatgera / Gente Viajera a Catalunya”.

En l’apartat dels esports, Albert Arranz seguirà al capdavant del programa “Ona Esportiva” (15h-16h) amb tota l’actualitat del Barça i l’Espanyol, i l’anàlisi de la jornada amb el col·laboradors habituals de la tertúlia. El programa seguirà fidel a la participació directe dels oients. Pel que fa als informatius, Robert Calvo condueix “Notícies Vespre” (20.30h-21h) amb tota la informació de Catalunya, entrevistes als protagonistes del dia, reportatges, connexions amb les emissores d’Onda Cero Catalunya i la informació de servei amb la previsió del temps i l’estat del trànsit. De la seva banda, Estefania Pino presentarà les edicions “Notícies Matí” (7.20h i 8.20h) i “Notícies Migdia” (14.20h).

Els caps de setmana segueix el programa “L’Agenda” (diumenges, 7h-8h) amb Mònica Günther i recomanacions sobre cine, llibres, moda, tendències o música. A les matinades, Àlex García estrena el programa d’enigmes i misteris “Boira” (dissabtes 1h-2h i diumenges 1.30h-3h), dedicat a la divulgació d’històries i llegendes insòlites, ciència i teràpies alternatives. Per altra banda, canvia d’horari el programa “Temps de Luxe” (dissabtes, 2h-3h) presentat per Isaac Martín i Fernando de Páramo, que continua amb propostes d’oci curioses i extraordinàries per als amants del luxe, viure caps de setmana de somni o fer regals especials. Els oients també podran seguir escoltant el programa de salut “En Bones Mans” (dissabtes, 7h-8h i 16h-17h) de Carles Aguilar, amb consells, entrevistes i notícies d’interès que serveixin per millorar la qualitat de vida i benestar dels oients.

A banda de la programació de Catalunya, Onda Cero segueix realitzant des de Barcelona programes per tota la cadena de ràdio com “Julia en la Onda” amb Julia Otero o “Gente Viajera” amb Esther Eiros, tots dos espais destacats de la programació de cadena d’Onda Cero juntament amb Carlos Herrera (“Herrera en la Onda”), Carlos Alsina (“La Brújula”), Isabel Gemio (“Te doy mi palabra”) o Angel Rodríguez (“Al primer toque”).