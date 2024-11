L'impacte de la innovació i la IA al món de l'empresa

A la ponència han participat el director d'Innovació del CTTI, Daniel Marco; directora d’Infraestructures Digitals i Tecnològiques de 3CAT, Natàlia Prats; la cap d'innovació i desenvolupament de negoci al Barcelona Supercomputing Center, Mariona Sanz; el director de Serveis d’ Innovació i Tecnologies de la Ciutat de l’ Institut Municipal d’Informàtica ( IMI), Jordi Cirera; el director d’innovació a Capgemini i ex secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, Jordi Cirera; Eduard Martín, director de conectividad inteligente de Mobile World Capital, i Heribert Sabata, gerent Global de Desenvolupament de Negoci de Cellnex.

Fortaleses i debilitats

La ponència ha avaluat l'impacte de la innovació i la IA a l'empresa com un DAFO. Pel que fa a les fortaleses, la majoria de ponents han destacat que la intel·ligència artificial els ha permès optimitzar moltes tasques i fins i tot transformar-ne algunes. S'ha parlat de la IA com "una oportunitat única" o "un abans i un després" en terrenys com el de la ciència o la investigació. Tots els ponents han evidencia que, sense innovació, difícilment l'empresa pot subsistir tot i que no s'ha d'aplicar de la mateixa manera a totes les companyies ni sectors.

Pel que fa a les febleses, els membres de la taula rodona han assegurat que cal fomentar la recerca del talent. Hi ha pocs especialistes en aquest terreny, malgrat que s'han desenvolupat diversos centres d'innovació. En aquest sentit, s'ha apostat per treballar les competències digitals des del món de l'educació. També han admès que cal passar de la fase de proves a l'escalabilitat de la IA.

Una altra preocupació és la dependència de les grans companyies de IA, "els set magnífics" i, per tant, la necessitat d'impulsar una indústria europea de la IA amb ètica, seguretat i traçabilitat. Per als ponents que treballen a l'administració pública, és clau anar amb compte en l'aplicació de la IA perquè no hi ha marge per als errors.

Amenaces i oportunitats

Respecte de les amenaces, alguns ponents han parlat del perill de cedir continguts a les grans empreses tecnològiques que lideren la IA. També han cridat l'administració pública i les empreses a desplegar la regulació existent sobre la IA per protegir les nostres dades privades i desenvolupar una tecnologia de forma ètica i responsable. En aquest sentit, han posat l'atenció en la necessitat d'una supervisió constant per evitar-ne un mal ús.

La ponència ha acabat amb les oportunitats. Han explicat experiències positives en el terreny de l'educació, la salut o fins i tot la gestió de les multes des de l'administració pública. En el món de l'empresa, la IA també obre un terreny enorme per trobar nous segments de mercats o fins i tot nous negocis.