Koeman: "El nivell que ha demostrat Pedri es fantàstic"

Ronal Koeman ha parlat pels mitjans del FC Barcelona. El técnic barcelonista ha estat valent a l'hora d'apostar per molts dels joves que té a la plantilla, entre ells Pedri, "és important per a un club tenir gent jove que vagi tenint oportunitats, cal canviar l’equip a poc a poc, ens cal encara tenir els grans, però no hi seran tota la vida i cal buscar canvis amb temps, amb tranquil·litat, i, un cop més, Pedri s’ha guanyat els seus minuts en els partits en els entrenaments, perquè a mi m’ha demostrat ser molt bo i que pot jugar en un equip com el Barcelona."

L'holandés ha estat conseqüent amb les seves idees des que va arribar a la banqueta blaugrana, "el millor és tenir confiança en tu mateix, pensar com vols portar les coses i ser fidel a tu mateix perquè, a la fi, si perds el teu càrrec i has canviat, és una mica més dur. Si perdo, perdo per les meves coses i per la meva filosofia."

Koeman té a les seves ordres Leo Messi, el millor jugador del món, i al que veu que encara "li agrada molt ser-hi i sobretot guanyar partits, està gaudint cada dia amb els entrenaments i hi està molt ficat. Jo com a entrenador parlo amb els meus jugadors, i també parlo amb Leo sobre això i sobre altres coses perquè és capità de l’equip també, i hi ha coses de vestidor, hi ha normes, i parlem de moltes coses, no només del joc. Llavors, això és el treball diari d’un entrenador que té comunicació amb els seus jugadors."