Informació i entreteniment: les claus d'Onda Cero Catalunya.

La informació és el pal de paller de la programació d'aquesta emissora. A primera hora del matí Miriam Franch t'explica les notícies imprescindibles per començar el dia a 'Notícies Matí', dues desconnexions informatives a les 7:20h i les 8:20h. El primer resum de la jornada arriba al 'Notícies Migdia', que s'emet a les 14:20h integrat a l'informatiu 'Noticias Mediodía'. A les 20:30h Robert Calvo recopila en trenta minuts les informacions més importants, amb les veus i els sons de l'actualitat a 'Notícies Vespre'.



Pel què fa a l'entreteniment i l'actualitat, 'La Ciutat' obre la jornada a les 12:30h i fins les 14h per explicar com respira el carrer. És un programa farcit de seccions de tot tipus que també ofereixen consells. A la tarda, a partir de les 19h, Llucià Ferrer t'explica l'actualitat en clau d'humor a 'Els Imperdibles'. I a la matinada Carles Lamelo posa en antena la ràdio positiva amb 'Nits de ràdio'.



Tot això, sense oblidar els esports. El futbol es converteix en protagonista cada tarda a Onda Cero Catalunya. Albert Arranz es posa al davant del micròfon de dilluns a divendres a les 15h per analitzar l'actualitat futbolística. És el programa 'Ona Esportiva'.



Cada nit, entre les 21h i les 22h, pots escoltar diferents espais temàtics. Els dilluns analitzant l'economia a 'Balanç', els dimarts buscant 'La Gran Vida', els dimecres abordant l'actualitat política a 'La Brúixola', els dijous encenent els fogons amb 'Dos a la cuina' i els divendres fent la maleta amb 'Gente Viajera'.



Al cap de setmana pots posar-te al dia de tot allò que fa referència a la teva salut amb el programa 'En bones mans', un espai consolidat a la graella d'Onda Cero Catalunya que t'ofereix consells i pel qual passen els millors especialistes de diferents branques de la sanitat.