Hansi Flick, nou entrenador del Barça

Hansi Flick serà l’entrenador del primer equip del Barça fins al juny del 2026. El tècnic alemany ha signat el seu contracte a les oficines del club en un acte acompanyat del president, Joan Laporta, del vicepresident esportiu, Rafa Yuste i del director esportiu, Deco. Amb experiència a les banquetes del Hoffeinheim, el Bayern de Munich i la selecció alemanya, a Flick, de 59 anys, li arriba l’oportunitat d’entrenar al Barça. L’entrenador de Heildelberg diu que es poden aconseguir èxits amb aquesta plantilla. "És un gran honor i també un somni signar un contracte com a entrenador del Barça. Treballar per aquest club, per aquest gran club. Tinc moltes ganes de començar", ha declarat Flick, en declaracions al club.

Hansi Flick va aconseguir un 'sextet' amb el Bayern de Munich a la temporada 2019/20. A la seva última experiència a les banquetes, no va poder passar de la fasede grups amb la selecció alemanya al Mundial de Qatar 2022. "Hi ha una bona barreja entre jugadors amb experiència i jugadors joves amb talent. Crec que hem de treballar perquè puguin millorar. Aquesta és la nostra feina juntament amb Deco i amb el president Laporta. Per mi és molt important el treball en equip. Ens hem de focalitzar en aquesta tasca. Vaig guanyar alguns títols amb el Bayern, i tinc molta ambició. M’agradaria seguir aquest camí a Barcelona. Podem aconseguir moltes coses junts i això és el més important", ha afirmat Flick.